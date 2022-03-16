FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de büyük değişim! Gelecek sezon...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yükselen bir ivme yakalayan ve gözünü ikinciliğe diken Fenerbahçe, önümüzdeki yılların çekirdek kadrosunu oluşturdu. Yeni sezondan itibaren yabancı sayısının 7'ye düşürülmesi ve kadroda 4 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu sonrası sarı-lacivertli takımda etkin rol alacak oyuncular da netleşti. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Kanarya'nın sıkıntılı gününde takımın başına geçmeyi kabul eden teknik direktör İsmail Kartal, takımı teslim edeceği hocaya sunacağı raporunu hazırlıyor. Tecrübeli hoca, kalacaklar ve gidecekler hakkındaki düşüncelerini tek tek not alıyor. Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 7+4 olması da raporda etken. İşte Sabah'ın haberine göre; isim isim gelecek sezon takımda rol alacak isimler:
TÜRK ROTASYON
ALTAY: 24 yaşında... Hem ligin en iyi kalecilerinden hem de Türk... Teknik heyet şampiyonluk için ona güveniyor.
SERDAR AZİZ: 32 yaşında... Yeni sözleşme imzalamaya hazır. Tek Türk stoper olduğu için kontratı önemseniyor.
MERT HAKAN: 28 yaşında... Kartal'ın orta alanda vazgeçmediği bir isim, gelecek sezon yapılanmasında da var.
OZAN: 27 yaşında... Watford macerası olumsuz geçti ancak toparlanıyor. Türk rotasyonunda önemli yere sahip.
İRFAN CAN: 27 yaşında... Üst üste yaşadığı sakatlıkların tekrarlanmaması halinde takımın değişilmezi olacağına inanılıyor. İsmail Kartal, takımın onun üzerine kurulması gerektiğine inanıyor.
ARDA GÜLER: Henüz 17 yaşında...Taraftarın da gözbebeği. Gelecek sezon daha fazla süre alacak.
FERDİ: 23 yaşında... İsmail hoca onu takımın jokeri olarak görüyor. Her bölgede görev yapabilmesi en büyük avantajı.
SERDAR DURSUN: 31 yaşında. Türk olma avantajıyla alternatif kadroda tutulacak.
ÇAĞTAY: 20 yaşında... Sol bek olarak devam edecek. Pozisyon bilgisini geliştirmesi için ekstra çalışıyor.
NAZIM: 28 yaşında... Teknik heyet takımda alternatif olarak tutulması gerektiğine inanıyor.
MESUT ÖZİL: 34 yaşında… Dünya yıldızı ve tecrübesiyle gençlere rol model olması nedeniyle teknik heyet tarafından hayli önemseniyor.
BURAK-MUHAMMED-İSMAİL: Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı Muhammed Gümüşkaya ve İsmail Yüksek'in performansları yakından takip ediliyor. Burak da süre almaya başladı. 23 ve 21 yaşındaki bu oyuncular takıma dönecek.
YABANCI ROTASYON
MIN-JAE KIM: 26 yaşında... Avrupa'nın birçok kulübü takip ediyor ancak yönetim onu takımda tutmak istiyor.
ATTILA SZALAI: 24 yaşında... Onun da talipleri çok ama 20 milyon Euro gibi hayır denmeyecek bir rakam gelmedikten sonra gönderilmeyecek.
OSAYI-SAMUEL: 24 yaşında. İki farklı bölgede oynayabiliyor olması avantajı.
CRESPO: 26 yaşında... Vitor Pereira'nın kattığı değerlerden. Gelecek sezonun önemli parçalarından biri durumunda.
ZAJC: 28 yaşında... Sözleşmesinin son sezonunda takımda tutulacak. Orta alan rotasyonunda mutlaka yer alacak.
PELKAS: 29 yaşında. Bu sezon ilk yılının gerisinde olmasına ve bekleneni verememesine rağmen takımda kalacak.
VALENCIA: 33 yaşında. Tıpkı Mesut gibi tecrübesiyle çok şey katacağına inanılıyor. 1 yıl daha Fenerbahçe'de.
ROSSI: 24 yaşında. Kartal'ın çok beğendiği bir isim. Özellikle asistleriyle kendini gösteriyor. Bonservisinin alınma imkanı olursa, takımda tutulacak.