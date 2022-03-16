Fenerbahçe'de gözler Berke Özer'e çevrildi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de flaş Berke Özer gelişmesi... Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan genç kalecinin takımdaki geleceği merak konusu. Sarı-lacivertlilerin 6 futbolcu ile imza töreni düzenleyeceğini açıklamasının ardından gözler bir anda Berke'ye çevrildi. Genç kalecinin o listede yer almaması dikkat çekti. İşte Berke Özer'le yaşanan son gelişmeler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 18:55