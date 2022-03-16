Fenerbahçe'de Berke Özer bilmecesi devam ediyor. Genç kaleciyle bir süredir yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.
Fenerbahçe'de gözler Berke Özer'e çevrildi! Yeni sözleşme...
Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de flaş Berke Özer gelişmesi... Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan genç kalecinin takımdaki geleceği merak konusu. Sarı-lacivertlilerin 6 futbolcu ile imza töreni düzenleyeceğini açıklamasının ardından gözler bir anda Berke'ye çevrildi. Genç kalecinin o listede yer almaması dikkat çekti. İşte Berke Özer'le yaşanan son gelişmeler... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden, 6 futbolcu ile imza töreni düzenleneceğini duyurması ve bu isimler arasında Berke Özer'in olmaması kafaları karıştırdı.
Yaşanan bu gelişme, Altay Bayındır'ın artan formundan dolayı kaleyi devralamayan Berke Özer ile ilgili ayrılık iddialarını güçlendirdi.