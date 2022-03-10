Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın göbeğine takviye yapmak için çalışmalara başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yerine 2 aday! Alternatifler belli oldu
Gelecek sezonun transfer planlamalarını yapan Fenerbahçe'de, Kim Min-Jae'nin taliplerinin artmasının ardından gözler alternatif isimlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin, yeni sezon için Shakhtar'ın stoperi Marlon ve CSKA Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Bruno Fuchs ile temas kurduğu iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın göbeğine takviye yapmak için çalışmalara başladı.
Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı- lacivertliler Güney Koreli yıldızının yerini ise Brezilyalı bir isimle doldurmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperlerden biri Shakhtar forması giyen Marlon... 26 yaşındaki stoper için de menajeriyle temasa geçildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istediği öğrenildi.