Bu sezonla ilgili tek beklentisi Devler Ligi bileti olan sarı-lacivertliler, mevcut ikinci Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleye mental bakımdan hazırlanmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencileriyle bugün bir toplantı yapacak. Camianın bu maçla ilgili beklentisini aktaracak.

