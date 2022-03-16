Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla 3. sıraya tırmanan Fenerbahçe, kalan bölümde Şampiyonlar Ligi vizesi almak için uğraşacak. Lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Kanarya, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de hedef Konyaspor! Varsa yoksa Şampiyonlar Ligi
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta itibarıyla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi bileti için Konyaspor maçına ayrı bir motive oluyor. Sarı-lacivertliler rakibini yenerek aradaki puan farkını 2'ye indirmek ve ligin sonunda 2. sırada bitirerek Devler Ligi için eleme oynamaya hak kazanmak istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla 3. sıraya tırmanan Fenerbahçe, kalan bölümde Şampiyonlar Ligi vizesi almak için uğraşacak. Lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Kanarya, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenmişti.
Bu sezonla ilgili tek beklentisi Devler Ligi bileti olan sarı-lacivertliler, mevcut ikinci Konyaspor'u ağırlayacağı mücadeleye mental bakımdan hazırlanmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencileriyle bugün bir toplantı yapacak. Camianın bu maçla ilgili beklentisini aktaracak.
"RÖVANŞI ALMALIYIZ"
İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yapacağı toplantıda Konyaspor maçında sadece galibiyetin değil ikili averajın da önemine değinecek. Sezonun ilk devresinde Konya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmıştı.