Fenerbahçe'de frikikleri neden Mesut Özil kullanmıyor? İşte o çarpıcı istatistik

Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertliler, zorlu Alanyaspor deplasmanında 5-2 kazandı ve kendi adına sezonun en flaş skorlarından birine imza attı. Maçın ilk yarısında kazanılan bir frikikte herkes topa Mesut'un vurmasını beklerken yıldız futbolcu frikiği Serdar Dursun'a bıraktı. Tecrübeli forvetin vuruşunda top barajda kaldı. Bu olay sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 16:36