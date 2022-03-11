Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Spartak Moskova'da forma giyen Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas'a kanca attı. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için menajeri ile temasa geçtiği ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe bu transferi sezon sonunda yapmayı planlıyor.