Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo orta sahadaki mücadelesi ve savaşçı yapısıyla takımını sırtlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo bombası! 10 milyon Euro...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Miguel Crespo, büyük bir çıkış yaptı. 1.5 milyon Euro'ya takıma transfer olan Portekizli orta saha, Avrupa'nın 2 dev kulübünü de kadrosuna kattı. İşte detaylar...
Portekizli orta saha Crespo, geniş orta saha rotasyonunda formayı kaptı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da orta sahadaki değişmezi oldu.
Son Trabzon maçında 13.1 km koşan Portekizli orta saha oyuncusu takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu da oldu.