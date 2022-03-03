1962-63 sezonunda 34 gol atarak en çok Beşiktaşlı oyuncu olan ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından, eski milli futbolcu, Çaykur Rizespor'un kurucularından ve aynı zamanda ilk teknik direktörü olan Şenol Birol 86 yaşında hayatını kaybetti.

RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Ölüm nedeni bilinmeyen Şenol Birol'un cenazesi yarın ikinci namazının ardından Rize Merkez Sahiil Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir.

BEŞİKTAŞ'TAKİ REKORU KIRILMADI

Şenol Birol, Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde 41 maçta attığı 34 golle siyah beyazlı ekibin tek sezonda en fazla gol atan futbolcusu oldı ve bu rekoru henüz kıralamadı.

SİNEMA FİLMİNDE OYNADI

Futbolda sahalarındaki büyük şöhretinin ardından Şenol Birol, Nejat Saydam'ın yönetmenliğini yaptığı, balıkçılık yapan iki kardeşin öyküsünü anlatan 1965 yapımı "Şenol Birol Gol"ün adlı filmin başrollerini Fatma Girik ve kendisi gibi futbolcu olan Birol Pekel ile paylaştı.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde forvetteki partneri Birol Pekel'le birlikte attığı goller sayesinde tribünlerde, Şenol-Birol gol tezarühatı yapılmaya başlandı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİYLE OLAY OLDU

1962-63 sezonu bitiminde Birol Peker'le birlikte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferleri büyük ses getirmişti.

HAYATI KİTAP OLDU

Rizeli araştırmacı yazar Fatih Sultan Kar, futbol yaşamı başarılarla dolu Şenol Birol'un hayatını 'Nasıl da çarpardı kalpler, Şenol Birol Gol diye' adlı kitapta topladı. İstanbul Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından basımı yaptırılan 92 sayfalık kitapta 197 özel fotoğraf karesine yer verildi. Futbola Güneşspor'da başlayan, Sarıyer ve İstanbul Karması ile devam eden Şenol Birol'un hayatını anlatan kitapta futbolcunun Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile A Milli Takımda futbol oynadığı dönemlerine ilişkin hatıralara yer verildi.

ŞENOL BİROL KİMDİR?

1937 yılında Rize'de doğan Şenol Birol, o dönemin en eğitimli futbolcularından biriydi. Edebiyat Fakültesi'ni bitiren Şenol, futbola Zonguldak Kilimlispor'da başladı. Daha sonra Rize Güneşspor ve Sarıyer'de forma giydi. 1958-59 sezonunda Sarıyer formasıyla attığı goller onu, ülkenin en çok konuşulan forvetlerinden biri haline getirdi. Başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe de genç golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Ancak Şenol'un tercihi Beşiktaş'tan yana oldu. Forvetteki partneri Birol Pekel'le birlikte attığı goller sayesinde tribünlerde, Şenol-Birol gol tezaruhatı yapılmaya başlandı. Bu tezahürat üzerine aynı isimle partneri Birol Pekel ile birlikte Fatma Girik'te bir filmde başrolde oynadı.

İlk 3 sezonda 42 golü rakip ağlara bırakan Şenol'un Beşiktaş formasıyla en başarılı dönemi 1962-63 sezonuydu. Son haftaya kadar Galatasaray'la şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, son maçında ikincilikte kalırken, Şenol sezonu 41 maçta 34 golle tamamladı. Bu sayı Şenol'a "bir sezonda en çok gol atan Beşiktaşlı" unvanını da kazandırıyordu. 1962-1963 sezonu bitiminde Birol'la birlikte Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kafa golleri ile tanınan Şenol Birol, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadı. 1968 yılında memleketinin takımı Rizespor'a transfer oldu ve bir sene burada kaptan olarak göev aldı.

Futbol yaşamı boyunca 8 kez Türkiye millî futbol takımı formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti. Bunun dışında iki kez Türkiye A2 millî futbol takımı formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.