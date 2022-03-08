Gelelim İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı karta. O pozisyona VAR'a bile gitmeden direk kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Bu sezon Ahmet Çalık Sezonu. Ahmet Çalık genç yaşında hayatını bir trafik kazasında kaybetti. İnsan canına verilen değere ithaf edilen bir sezonda İrfan Can, Trabzonsporlu Siopis'in futbol hayatına son vermek için insafsızca bileğine bastı. "Canın çıksın" der gibi sağ ayağıyla basarken sol ayağını da ağırlık olarak kullandı. Bu pozisyondaki kırmızı karta itiraz edenler vicdanlarını sorgulasın diyeceğim ama vicdanlar "renk spazmı" geçiriyor da cüzdanlar vicdanlardan değerli artık!