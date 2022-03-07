Fenerbahçe'de daha Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Süreçte Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Joachim Löw müjdesi! Ön protokol imzalanıyor
Fenerbahçe'de Joachim Löw'de mutlu son oldukça yaklaştı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Alman teknik adamla bir kez daha bir araya gelecek. Yapılacak görüşmenin ardından ise ön protokol imzalanacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 06:40
Sarı-lacivertliler, bu süreçte eski hocaları Joachim Löw'le sürekli temas halinde kaldı.
Yapılan görüşmeler sonunda Alman çalıştırıcı, büyük ölçüde ikna edildi ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.