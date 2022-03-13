Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Taktiksel ve fiziksel anlamda gelişerek buraya kadar geldik. Çok güzel bir ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık, bu çok anlamlı. Alanyaspor deplasmanında 5 golle galip gelmek önemli."

"Oyuncularıma çok saygı duyuyorum, çok güveniyorum. Onlar da bize karşı aynısı. Birbirimize karşı net bir güven ortamımız olduğu için çok iyi çalışıyoruz."

"Çok güzel bir maç oldu. Seyir zevki çok yüksekti. Biz iyi çalışıyoruz. Her hafta oyunumuzu geliştiriyoruz. En önemli oyuncularımızın olmamasına rağmen elimdeki sağlıklı oyuncularla rakibi çok iyi analiz ettik. Bu maçı da kazanmaya gelmiştik"

"Rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Mesela bugün Alanyaspor'a bilerek topu bıraktık. Nerede bekleyeceğiz? Nerede hızlanacağız? Nerede oyunun yönünü değiştireceğiz? Bunların hepsine çalışıyoruz biz. Analizlerimizi yapıyoruz."

"İnsanlar ilk attığımız gole tesadüf diyebilir. Hayır, değil. Biz ona çalıştık."

"Arda çalışıyor, istiyor. Bizim evladımız. Onu koruyoruz. Böyle oynata oynata, goller atacak, attıracak. Arda hem Fenerbahçemiz'in hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak"