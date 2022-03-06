Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı sonrası flaş paylaşım! Maçın adamı...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u konuk etti ve uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerden flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 22:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 22:09