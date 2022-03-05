Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın Trabzonspor ile kritik bir maça çıkılacağı belirtilerek, "Takımımızın Trabzonspor'a karşı oynayacağı maç öncesinde, soru işaretleri ile dolu bir hakem ataması ve atama yaklaşımı olduğu ortadadır. 3 Mart Perşembe günü, 120 dakika süren Alanyaspor-Gaziantepspor maçını yönetmiş bir hakemin, alışılagelmişin dışında bir yaklaşımla, gecenin bir yarısında açıklanarak Türkiye'nin en önemli maçlarından birine atanmış olması, olağandışı bir durumdur ve endişe vericidir!" ifadelerine yer verildi.

"Sezonun ilk yarısındaki maçın oynandığı hafta içerisindeki 'garip' olaylar zinciri, bu haftada da kendini göstermektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, "Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz! Yarın oynayacağımız maça dair, Türkiye Futbol Federasyonunun tüm ilgililerine ve MHK'ya çağrıda bulunuyor, atadıkları hakemin hiçbir kulübün, başkanın ve haberin etkisinde kalmaksızın, doğru ve düzgün bir maç yönetimi göstermesini beklediğimizi vurguluyoruz" sözlerine yer verildi.

Hakem atamalarının eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Takımımızın maçlarından bağımsız olarak, bu sezon MHK odağında yaşanan son derece garip ve teamüllere aykırı hakem atamaları, yüksek not alan bazı hakemlerin maç verilmeyerek cezalandırılması, tüm kamuoyu tarafından 'Kötü maç yönetti' denen hakemlerin maç verilerek ödüllendirilmesi, bu eksende ilişkiler odaklı ve bağlantılı hakem atamalarına Türkiye Futbol Federasyonu içinden aracı olan kişi/kişilere dair gereken açıklamaları da artık kamuoyu ile paylaşmanın zamanının geldiğini söylemek istiyoruz."