Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının taktik stratejisi şekillenmeye başladı. Yardımcılarıyla birlik te rakibini analiz eden teknik direktör İsmail Kartal'ın, sezonu kapatan Edgar'ın ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanmasını fırsata çevirmeyi planladığı öğrenildi.
SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor planı
Süper Lig'de lider Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, güçlü rakibini yenerek ikincilik umudunu devam ettirmek istiyor. Öte yandan zorlu maç öncesinde deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın da galibiyet planı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililerin savunmanın göbeğinde bu ikilinin yokluğunda zaaf yaşayacağını öngören sarı-lacivertliler, bu bölgeye yüklenerek rakibini hataya zorlamayı ve gol bulmayı hedefliyor.
SAVUNMADA MİNİMUM HATA
Taraftarı önünde baskılı oynayacak olan Kanarya, savunmayı da ihmal etmeyecek. Skora ve maçın gidişatına göre hamleler ve taktik değişiklik yapılacak. Defansta parola; maksimum dikkat ve minimum risk+hata olacak.