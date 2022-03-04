Kalede Altay ile savunma hattında Serdar Aziz, Kim, Szalai ve Osayi Samuel yerlerini koruması beklenen isimler. Orta sahada Crespo ve Miha Zajc formaya yakın. Kanatlar ile hücum hattında ise Serdar Dursun, Berisha, Mesut Özil, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Pelkas ve Arda Güler'den 4'ü sahada olacak.