UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 3-2 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, rakibine aynı skorla bir kez daha mağlup olarak organizasyona veda etti. Usta yazarlar da bu müsabakayı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şu maçı kazanıp, tur atlayacağımızı düşünen var mıydı? Siz yine de dua edin Altay'a… Büyük bir rezaletten kurtardı Fenerbahçe'yi! Daha ne kadar rezil olunacaksa? "Lokum gibi kura" diyerek yola çıktığımız "geberik" ligde paramparça olup geri döndük.
Kimseyi kandırmayalım arkadaş, bu takım aklı başında bir ligde küme düşer! Ali Başkan takıma bir baksa, bir daha bu takıma katkısı olamayanları kulübün kapısından içeri sokmaz. Rezalet kadro mühendisliğinin daniskası adeta! Bu kadar kötüsünü kurmak hakikaten uzmanlık ister. Ama "tersinden" uzmanlık!
Zaten bir önceki yazımda Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında en ufak bir şansının olmadığını belirtmiştim. Ah İsmail hoca ah!… Biliyorum senin de bazı şeyleri çok net gördüğünü… Neden çıkıp söylemiyorsun? Neden?
Bugün bir Mesut'un parasına bütün Slavia Prag'ı alırsın. Üzerlerine de sarı-lacivert formayı giydirirsin. Hazır yapılmış kadro mühendisliği! Hadi yerli statüsüne de uyalım! Kaleye Altay, sol kanata Ferdi, orta sahaya da Ozan'la, Arda'yı koyun. Sol beke de Çağtay'ı… Oldu mu?
Olmadıysa çay demleriz dostlar! Rusya'nın saldırdığı Ukrayna gibi Fenerbahçe! Yapacak bir şey yok ama var gibi… "Birisi" gelip kurtaracak gibi…
GÜRCAN BİLGİÇ - YÜREĞİ OLAN OYNAR
Bir mucizenin peşine düştü Fenerbahçe ama bunun için "hatasız" oynaması gereken bir maç lazımdı. Kadrodaki isimlere ve "sarsaklık" ihtimallerine baktığımızda, gerçekten de "mucize" olması gerekiyordu.
Ne kadar antrenman yapsan, rakibi iyi analiz etsen, doğru taktikler de versen, futbolcunun yeteneği kadar ileri gidebiliyorsun. Slavia takımı müthiş oyunculardan oluşmuyor ama birlikte o kadar iyiler ki, top hangi bölgede veya hangi oyuncu da olursa olsun, pas noktası takımın ezberinde var.
İstemekle, yapmak arasındaki ince çizgi de burada ortaya çıkıyor. Rakip ceza alanında kaybettiği topla iki gol yedi Fenerbahçe. Slavia takımının kaleye gelmesi için üç pas yetti. Onlar doğru yerlerde ve ezberlerde, Fenerbahçe ise yanlışların arasındaydı.
Zaten sıkıntılı bir kadro ile maça çıktılar, bir de Ferdi'nin sakatlığı eklendi üstüne. Sosa artık takımın parçası değil. Dün ona en çok ihtiyaç duyulan maçtı. 16 yaşındaki Arda yerine oyuna girerken "niye?" diye sormadıysa kimse, evini de toplamaya başlamalı.
Rakip şut çekerken arkasını dönen iki stoper ile de yola devam edemezsiniz. Toptan korkan adamın o bölgede ne işi var ? Mert Hakan'ı bir kenara alalım. Her şeyini ortaya koydu. Ama çevresinde kararlı arkadaşları da yoktu.
Erken gelen iki gol ile birlikte, tüm takım saklambaç oynadı. Kötü gecenin tek iyi tarafı İsmail Kartal'ın artık kapris çekmek zorunda kalmaması. Tek hedefi kaldı; ligde daha üstlere çıkmak. Çıkmasa da ona "neden olmadı?" diyecek birileri yok. Bundan sonra inandığı, önümüzdeki sezon devam edebileceği isimlerde ısrar etmeli.