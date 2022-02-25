Ne kadar antrenman yapsan, rakibi iyi analiz etsen, doğru taktikler de versen, futbolcunun yeteneği kadar ileri gidebiliyorsun. Slavia takımı müthiş oyunculardan oluşmuyor ama birlikte o kadar iyiler ki, top hangi bölgede veya hangi oyuncu da olursa olsun, pas noktası takımın ezberinde var.