Mostafa Mohamed'in sarı-kırmızılı formayla son 3 golünü de sonradan oyuna girdiği maçlarda atması dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 17:03
Mısırlı forvet Karagümrük, Başakşehir ve Kayserispor karşısında kulübeden oyuna dahil olmuş ve ağları sarsmıştı.
Buna karşın Mohamed ilk 11'de oynadığı son 5 maç olan Altay, Adana Demirspor, Antalyaspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında ise golle buluşamadı.