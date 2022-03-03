FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Viktor Claesson'dan vazgeçmiyor!

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Lacivertliler Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'da boy gösteren ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İsveçli sol kanat oyuncusu Viktor Claesson için devreye girmişti. Kanarya'dan, yıldız futbolcu için bir hamle daha geldi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 19:24