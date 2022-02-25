Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Slavia Prag'a 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, Çok üzgünüz. Söyleyeceğim çok şey yok, utanıyoruz." dedi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Avrupa defterini gece kapattı. Play-off turu rövanş maçında Slavia Prag'a 3-2 yenilen Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası konuşan Mert Hakan Yandaş "Bütün sorumluluk biz oyuncuların. Sahaya çıkanlar biziz. Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilemeyiz, bu kadar pozisyon veremeyiz, bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Çok üzgünüz. Söyleyeceğim çok şey yok, utanıyoruz." ifadelerini kullandı.