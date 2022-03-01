Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine değinerek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli milli kaleci Altay Bayındır, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahaleye değindi.

"GALİBİYET FOTOĞRAFI KOYMAK İSTERDİM BURAYA..."

Altay paylaşımında, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: