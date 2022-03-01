Spor Toto Süper Lig'e iddialı başlamasına rağmen aldığı istikrarsız sonuçların ardından zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Diego Costa kararını verdi! F.Bahçe...
Spor Toto Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, buna karşın istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler son 3 maçından galibiyetle ayrılırken, hücum hattından ise yeterince katkı alamadı. Sarı-lacivertliler forvet bölgesi için Diego Costa'yı gündemine alırken, İspanyol golcü transfer konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 16:37
Transfer dönemlerinde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Diego Costa son olarak Atletico Mineiro'dan ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın gündemine gelmişti.
Ancak 33 yaşındaki tecrübeli santrforla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...