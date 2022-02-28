Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Oyuna 90. dakikada giren ve daha sonrasından sakatlanan Enner Valencia mücadeleye devam edemedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 22:27