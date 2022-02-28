Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı!
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Oyuna 90. dakikada giren ve daha sonrasından sakatlanan Enner Valencia mücadeleye devam edemedi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 22:27
Karşılaşmanın uzatma anlarında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kalan tecrübeli futbolcu, maçta kalan kısa süreyi ise kenarda tedavi olarak geçirdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ayağa kalkan Valencia, soyunma odasına ise sağlık heyetinin yardımı ile gidebildi.
Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında Zajc yerine oyuna dahil olmuştu.