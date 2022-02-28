Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen ve birçok Avrupa takımın gözdesi haline gelen 16 yaşındaki genç yetenek İsak Vural'ı kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşmeye imza atan İsak, direkt A takım için transfer edildi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin İsak Vural" ifadeleri kullanıldı.





İSAK VURAL SÜRPRİZ GOLLER ATIYOR



2006 doğumlu olan İsak Vural'ı, Hammarby takımının alt yapısında 10 yaşındayken Barcelona transfer etmek istedi. Ancak ünlü İspanyol kulübüne tranferi gerçekleşmeyen İsak, Portekiz'in Benfica kulübü ile anlaştı.



İsak, 16 yaşının altında olduğu için FIFA lisansı olmadan Benfica alt yapısında top koşturdu. İsak forvet arkası orta saha olarak görev yapıyor. Teknik kapasitesi yükek olan oyuncu, sürpriz golleriyle de dikkat çekiyor.



BABASI VE ANNESİ FUTBOLCU



İsak'ın babası Cüneyt Vural, İsveç AIK takımda yıldız olacağı bir zamanda talihsiz sakatlık geçirdi ve futbol hayatını bitirdi. Annesi de İsveç birinci ligi ve ikinci liginde futbol oynadı. Tam futbol müptelası olan bir aile İsak Vural'a her konuda çok yardımcı oluyor. Annesi futbol konularında da İsak ile yakından ilgileniyor. Aile koyu Fenerbahçe taraftarı...

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