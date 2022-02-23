Fenerbahçe istatistiklerde dip yaptı! Büyük hüsran...

Bu sezon da zirve yarışından kopan ve kupadan elenen Fenerbahçe'nin, şampiyonluk hasreti 8 yıl oldu. Son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaşan Kanarya, uzun bir süredir kupa kaldıramıyor. Sarı lacivertliler, kupa sayısının yanı sıra birçok istatistikte de geride kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 17:16