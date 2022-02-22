ÇOK SAYIDA TAKIM GEZDİ

FC Thun altyapısında profesyonel kariyerine başlayan Michael Frey daha sonra sırasıyla Young Boys, Lille, Luzern, Zürich, Fenerbahçe, Nürnberg, Waasland Beveren ve Royal Antwerp'te oynadı. İsviçreli için şu ana kadar 8 milyon euronun üstünde bonservis bedeli ödenedi.