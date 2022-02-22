Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığına uğradığı Michael Frey, Royal Antwerp'te küllerinden doğdu. Tecrübeli futbolcunun inanılmaz performansı Fenerbahçe taraftarlarını adeta pişman etti.
Michael Frey Fenerbahçe'yi pişman etti!
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde tribünlerin yoğun tepkisine maruz kalan Michael Frey, Belçika'da inanılmaz bir performans ortaya koydu. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon müthiş bir başarıya imza atarken, sarı laciverli taraftarları adeta pişman etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.BAHÇE'DE KÖTÜ PERFORMANS
Michael Frey, Fenerbahçe kariyerinde toplamda 23 resmi karşılaşmada şans buldu. Tecrübeli santrafor takımına bu süreçte 5 gol katkısı verdi. Michael Frey takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.
2 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Fenerbahçe'de başarısız bir performans sergileyen Michael Frey, sezon başında Royal Antwerp'in yolunu tuttu. Belçika temsilcisi, İsviçreli santrafor için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis ücreti ödedi.