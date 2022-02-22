Dev takımlara gidecek

Genel bir DVD'sini hazırlayıp başkan Ali Koç ve Comolli'ye sundum. 2019'da başkanın özel çabalarıyla hem Arda, hem F.Bahçe hem de G.Birliği kazanacak şekilde 150 bin lira ödenerek sözleşme yapıldı. Ben Arda'nın 1,5-2 yıl içinde A Milli Takım ve Avrupa'da Real, Barça, M.United, M.Cıty seviyelerinde bir transfer yapacağına inanıyorum. Böylece hem F.Bahçe hem G,Birliği hem da Arda kazanacaktır."