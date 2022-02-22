İlk kez 11'de şans bulan ve izleyenleri kendisine hayran bırakan 16 yaşındaki Arda Güler'in F.Bahçe'ye geliş hikayesi adeta film gibi.
Arda Güler'in Fenerbahçe'ye geliş hikayesi film gibi! Okul bahçesinde...
Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yeteneği Arda Güler, 2-0'lık skorla kazanılan Hatayspor maçında gösterdiği performansla kendine hayran bırakmıştı. Genç oyuncu için eski antrenörü Serhat Pekmezci açıklamalarda bulundu ve Arda Güler'in nasıl keşfedildiğini ve sarı-lacivertli takıma nasıl kazandırıldığını anlattı. İşte detaylar...
Hürriyet'te yer alan habere göre; eski antrenörü Serhat Pekmezci, Arda için "Oyun zekası, topa ilk teması, sahanın tamamını görebilme becerisi, kararını vermeden önce opsiyonların en doğrusunu kısa sürede seçebilmesi ve paslarının şiddeti dikkat çekiciydi. 2019'da başkanın özel çabalarıyla hem Arda, hem Fenerbahçe hem de Gençlerbirliği kazanacak şekilde sözleşme yapıldı" dedi.
Fenerbahçe ligde 16 maçlık aranın ardından üst üste 2 galibiyet alırken Hatayspor maçının en çok konuşulan ismi ilk kez 11'de şans bulan Arda Güler oldu. Performansıyla alkış alan yıldız adayı 40 pasının 36'sında hedefi bulup %90'lık bir isabet oranı tuttururken, 2 şut pası verdi, 22 ikili mücadelenin de 14'ünü kazandı. 6 çalım atan ve 9 da sahipsiz top kazanan Arda, en genç 11'e giren oyunculardan biri olup kulüp tarihine de geçti.