Fenerbahçe , popüler sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformuna iş ilanı verdi. Buna göre sarı-lacivertliler data analisti arıyor.
Fenerbahçe'nin iş ilanı:
DATA ANALİST
Fenerbahçe Futbol A.Ş. ekibinde görevlendirilmek üzere "Data Analist" pozisyonunda aday arayışımız bulunmaktadır.
İlanımıza başvurmak istersen Fenerbahçe 61 referans koduyla yayınladığımız ilanımız için özgeçmişini kariyer@fenerbahce.org mail adresine yönlendirebilirsin.
İŞ TANIMI
Sunulan yazılım ve programlardan sağladığı ham ve işlenmiş datalar ile aşağıdaki konularda modeller oluşturacak:
Lig ve Takımların karşılaştırılması ve yorumlanması
Oyuncu ve Takım performansının incelenmesi
Oyuncuların potansiyellerinin belirlenmesi
Oyuncuların potansiyel piyasa değerlerinin belirlenmesi
Teknik ekibi ve scouting departmanını data analizleri ile destekleyecek
Oyuncuları profillerine göre sınıflandıracak
Oyuncuların potansiyel liglerdeki performansına dair projeksiyon oluşturacak
Periyodik olarak data raporları hazırlayıp sunum yapacak
Dünya futbolundaki data trendlerini takip edecek
ARANAN TEMEL YETKİNLİKLER
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Mühendislik, Matematik, İstatistik vb.)
İyi seviyede İngilizce bilen
Tercihen ilgili alanda deneyimli
İleri düzeyde MS Office kullanabilen
Analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi yüksek
Sorumluluk sahibi ve takım oyuncusu
Katma değerli iş üretebilen
Veri analizi ve istatistiksel model yaratma becerisine sahip
Data raporlarını grafikler ve çizelgeler ile görselleştirebilmek
Tercihen futbol sektöründe / futbol datası üzerine çalışmış
Erkek adaylar için askerlik görevinden muaf / tamamlamış
Sarı Lacivert renklere gönül vermiş olmak