MAÇ SABAHI ÖĞRENDİM



Maç sonrası açıklama yapan genç Arda, "F.Bahçe'de Roberto Carlos, Alex gibi çok önemli futbolcular oynadı, şu anda Mesut Özil gibi bir yıldız oynuyor. İlk 11 oynayacağımı maç sabahı öğrendim, aileme söylemedim sürpriz olsun diye, maçın başlamasına kısa bir süre kala söyledim. Onlar da çok heyecanlandı. Penaltından önce de taraftarlarımızın ismimi bağırması beni çok mutlu etti. Ama bizim ilk penaltıcımız Serdar Dursun abiydi, ikincisi de bendim. Taktiğe sadık kaldık" diye konuştu



