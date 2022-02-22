Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm Türkiye 16 yaşındaki Arda Güler'in performansını konuşuyor. 2019'da Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye 200 bin TL'ye alınan Arda Güler'in kulüp tarafından Fenerbahçe Koleji'nde okutulduğu, ehliyet için yaşı tutmadığından dolayı kendisine özel şoför tahsis edildiği, okuldan eve, evden idman bu şekilde gittiği bildirildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler planı ortaya çıktı! Yeni sezonda...
Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'dye son dönemdeki performansıyla Arda Güler umut oldu. Öte yandan sarı lacivertli kulübün genç futbolcu için planları da ortaya çıktı. 2023'te kontratı bitecek olan Arda ile yeni sözleşme imzalanacak ve yeni sezonda takım onun etrafında şekillenecek. İşte detaylar...
İLK 11'E YERLEŞTİ
2023 haziranında kontratı bitecek olan Arda Güler ile bir an önce sözleşme imzalanacağı ve bundan sonraki maçlarda ilk 11'in değişmezi olacağı öğrenildi. Gelecek sezonki takım, şimdiden takımın 2. penaltıcısı olan Arda Güler etrafında şekillenecek. Takvim'in haberine göre; Hatay maçındaki harika bir performans gösteren Arda Güler'i karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'un telefonla arayarak tebrik ettiği, performansının artarak devam etmesini istediği de öğrenildi.
MAÇ SABAHI ÖĞRENDİM
Maç sonrası açıklama yapan genç Arda, "F.Bahçe'de Roberto Carlos, Alex gibi çok önemli futbolcular oynadı, şu anda Mesut Özil gibi bir yıldız oynuyor. İlk 11 oynayacağımı maç sabahı öğrendim, aileme söylemedim sürpriz olsun diye, maçın başlamasına kısa bir süre kala söyledim. Onlar da çok heyecanlandı. Penaltından önce de taraftarlarımızın ismimi bağırması beni çok mutlu etti. Ama bizim ilk penaltıcımız Serdar Dursun abiydi, ikincisi de bendim. Taktiğe sadık kaldık" diye konuştu