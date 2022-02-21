Topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sordu. Serdar Dursun'un kullandığı vuruş ise kalecide kaldı.

16 yaşındaki Arda, OPTA verilerine göre Fenerbahçe-Hatayspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan (Crespo ile birlikte), en fazla isabetli orta yapan, en fazla çalım atan oyuncu oldu.