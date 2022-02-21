Fenerbahçe'de genç futbolcu Arda Güler, Hatayspor maçında ilk 11'de şans buldu. Geçtiğimiz maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle birlikte ilk kez ilk 11'de yer aldı.
Fenerbahçe - Hatayspor maçında Arda Güler ve Serdar Dursun arasında ilginç diyalog!
Fenerbahçe haberi | Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler Serdar Dursun'un attığı 2 golle kazanırken; genç yetenek Arda Güler maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki orta saha, müsabaka sırasında Serdar Dursun ile ilginç bir diyalog yaşadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 10:39
Maç öncesinde Arda Güler'e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.
"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?"
Karşılaşmada kaleyi karşıdan gören bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalog yaşandı.