Fenerbahçeli Çağtay Kurukalıp kimdir ve nerelidir? Çağtay Kurukalıp kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal, Hatayspor karşısında genç oyunculara fırsat tanıdı. Takımdaki tek sol bek Filip Novak'ın sakat, yerine görev alan Ferdi Kadıoğlu'nun ise cezalı olması sebebiyle genç oyuncu Çağtay Kurukalıp 11'de şans buldu. Peki Çağtay Kurukalıp kimdir ve nerelidir? Çağtay Kurukalıp kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal, Hatayspor karşısında genç oyunculara fırsat tanıdı. Takımdaki tek sol bek Filip Novak'ın sakat, yerine görev alan Ferdi Kadıoğlu'nun ise cezalı olması sebebiyle genç oyuncu Çağtay Kurukalıp 11'de şans buldu.

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.

Kasımpaşa ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2021-2022 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, ligde 5 maçta kadroya girmiş ancak süre alamamıştı.