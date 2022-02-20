Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw, Jorge Jesus ve Marcelo Bielsa gibi önemli isimler gündemdeyken Bielsa cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’nin gündemindeki Marcelo Bielsa geleceği hakkında konuştu!
Fenerbahçe haberi | Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Leeds United'ın çalıştırıcısı Marcelo Bielsa ismi de gündemdekini yerini koruyor. Tecrübeli teknik adam, İngiliz basınına geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar... (A Spor - Dış Haberler & Bora Salgın)
Şu anda Leeds United'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, geleceği hakkında İngiliz basınına konuştu.
A Spor'dan Bora Salgın'ın derlediği habere göre; Premier Lig'de zor günler geçiren ve koltuğu sallantıda olan Bielsa takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusundaki sorulara, "Bu şu anda konuşulması gereken bir konu değil." ifadelerini kullandı.