Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira'yı getirmeden önce Bielsa hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Bielsa çok ifade edilen hoca fakat kendisiyle henüz bir temas olmadı. Kalibre olarak onun seviyesindekilere bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.