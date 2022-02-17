Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Slavia Prag maçı kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin deneyimli defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle Slavia Prag maçı kadrosunda çıkarıldı. Sarı lacivertlilerde, kadroda yer alması beklenen 32 yaşındaki futbolcunun, yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. |Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 21:09
Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slavia Prag ile oynanacak mücadele öncesi Serdar Aziz şoku yaşandı.
Kadroda yer alması beklenen tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.