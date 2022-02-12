ADNAN JANUZAJ KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Januzaj Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Adnan Januzaj kariyeri

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da forma giyen ve İspanyol ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adnan Januzaj ile ilgilendiği belirtildi. Januzaj'ın sarı-lacivertli takıma transfer olacağının öne sürülmesinin ardından Adnan Januzaj ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Adnan Januzaj kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Januzaj Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Adnan Januzaj ile ilgili tüm bilgiler...

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi. Yeni sezonda yeni teknik direktörüyle birlikte şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Real Sociedad forması giyen Adnan Januzaj ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Adnan Januzaj kimdir? İşte Adnan Januzaj'ın kariyeriyle ilgili tüm bilgiler...

⚽ADNAN JANUZAJ KİMDİR?

5 Şubat 1995 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde doğan Adnan Januzaj, futbola RWDM Brussels FC altyapısında başladı. Anderlecht ve Manchester United altyapılarında da forma giyen Kosova asıllı Belçikalı futbolcu, 2013 yılına Manchester United ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2015/2016 sezonu başında Borussia Dortmund'a kiralanan 1.86 boyundaki sağ kanat oyuncusu, 2016/2017 sezonunu Sunderland'de kiralık olarak geçirdikten sonra 2017/2018 sezonu başında 8.5 milyon Euro karşılığında Real Sociedad'a gönderildi.

Bu sezon La Liga ekibiyle çıktığı 32 maçta 4 gol ve 3 asist kaydeden yıldız futbolcu, 13 kez terlettiği Belçika Milli Takımı formasıyla da 1 gol attı. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.