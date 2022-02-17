Fenerbahçe'de sezon sonunda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu isimler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi Serdar Aziz…
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Aziz takımda kalacak mı?
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, son dönemde formasından bir hayli uzak kaldı. Sarı lacivertlilerde o bölgede başarılı bir performans sergileyen Kim Min-Jae ve Attila Szalai'nin ardından yedek kulübesine hapsolan tecrübeli futbolcunun geleceği ise merak konusu. İşte detaylar...
2018-19 sezonunun devre arasında Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Kadıköy'ün yolunu tutan tecrübeli futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Bu sezon hem Vitor Pereira hem Zeki Göle hem de İsmail Kartal döneminde istediği forma şansını bulamayan Serdar Aziz ligde sadece 13 maçta oynayabildi.