"GEÇMİŞ DÖNEMİN DE HATALARI VAR"

Sözlerine devam eden Ümit Özat, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertli takımın eski kaptanının öne çıkan ifadeleri şu şekilde: "Avrupa'da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok. Diyor ki; Bir istakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90'ı istakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence. Diğer takımlarda oynayan satabileceğiniz çok sayıda isim var. Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'den 2007'de ayrıldım. 1.5 şampiyonluğumuz var. Geçen 15 senede en az 5 şampiyonluk alman lazım. Senin forman zaten 2 puan, 1 puan alamıyorsan… Şimdi sadece Ali Koç'u eleştiriyoruz ama geçmiş dönemin de hataları var."