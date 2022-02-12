Sakatlığı düzelen Altay Bayındır yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra Giresun kafilesinde yer aldı. 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Berke'den formayı geri alacak.
Sakatlığı düzelen Altay Bayındır yaklaşık 3.5 aylık aradan sonra Giresun kafilesinde yer aldı. 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Berke'den formayı geri alacak. Ligin 11. haftasındaki (30 Ekim 2021) İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzundan sakatlanan Altay sonrasında operasyon geçirmişti.