Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ve yıldız oyuncu Miha Zajc açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ve yıldız oyuncu Miha Zajc açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

ZAJC'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Slavia Prag'ı iyi analiz ettik. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

"Zor bir periyottan geçtik ama Giresunspor maçında sahaya karakter koyduk. Şu an kendimizi çok iyi hissediyoruz. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz, karakter göstermeye çalışıyoruz. Savaşmaya devam etmeliyiz."

"Slavia Prag maçına da iyi hazırlandık. Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle en iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz."

"İsmail Hoca ile çok fazla şey değişti. Takım içerisinde ortam oldukça iyi. Takım içerisinde ortam oldukça iyi. Çok sıkı çalışıyoruz. Takımda pozitif bir hava var. Taktiksel ve fiziksel olarak daha iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Umarım galibiyetlerin devamı gelir."

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sakat-cezalı oyuncularımız var ama ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım, sığınmayacağım da. Hazırlıklarımızı tamamladık. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. 4 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar, liglerinde liderler."

"Biz Fenerbahçe'yiz, her oyuncumuz bizim için değerlidir, kıymetlidir. Çok çalışıyoruz, hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Oynamaya çalışacağımızın oyunun ışıkları zaman zaman veriyoruz. Zamana ihtiyacımız var ancak zamanda yok. Birkaç üst üste galibiyet daha alırsak takım olarak çok daha iyi seviyeye geleceğiz."