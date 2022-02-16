FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer oluyor!

Fenerbahçe bu sezon da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Sarı lacivertliler Süper Lig'de zirveden koparken Ziraat Türkiye Kupası'na ise erken veda etti. Kanarya'nın tek kozu UEFA Konferans Ligi kaldı. Öte yandan Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken, flaş bir haber ortaya atıldı. Kanarya'da beklentilerin altında kalan Diego Rossi'nin Brezilya yolunda olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER