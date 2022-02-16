Bugün burada geçirdiğim tüm günler için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Independiente forması çok büyük ve yönetenlerin kim olduğu önemli değil.

Biliyorum, sonra görüşürüz ve eğer bana ihtiyaç duyulursa, geri geleceğim.