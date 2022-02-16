Fenerbahçe transfer haberi | Sezon başında Fenerbvahçe'nin kadrosuna katmak istediği Independiente'nin Arjantinli sağ beki elden kaçtı. 25 yaşındaki sağ bek, Internacional takımına transfer oldu. Fabricio Bustos, yeni takımına gitmeden önce paylaştığı ayrılık mesajında Fenerbahçe'ye transferinin neden gerçekleşmediği yönünde flaş bir itirafta bulundu. Detaylar haberimizde... (FB spor haberi)
Sezon başında Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak transferini noktalayamadığı Fabricio Bustos elden kaçtı. Arjantinli futbolcu, resmen Internacional'e transfer oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için Internacional kulübü Independiente'ye 450 bin dolar ödeyecek.
Sosyal medya hesabından Independiente taraftarına veda eden Bustos, flaş sözler söyledi.
İşte Fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre Bustos'un o açıklamaları ve şoke eden Fenerbahçe detayı;
"Independiente taraftarına kararımı anlatmak ve Haziran 2022'den itibaren kulüple olan sözleşmemi yenilememeye karar vermemin nedenlerini açıklamak istedim. Çok şey söylendi ve durum netleşene kadar sustum. Bir döngüyü tamamladığımı kalbimin derinliklerinden hissediyorum.
14 yıldır bu kulüpteyim. Hayatımın yarısından fazlası. Independiente'ye karşı eşsiz bir sevgim ve sonsuz saygım var. Ama bir döngünün ne zaman biteceğini bilmek gerekir. Beni profesyonel olarak yetiştiren kulüpte 2 kez şampiyon olduğum 5 sezon geçirdim. Oynadığım her maçta her şeyimi vermiş olarak ayrılıyorum.
Öte yandan; yerine getirilmeyen vaatler, soyunma odasında hiçbir işi olmayan insanlardan gelen tehditler, ödemelerde sistematik gecikmeler, bana gelen tekliflerle ilgili kalıcı yalanlar aldım. Bu da beni hak ettiğim profesyonel ve ekonomik büyümeyi elde edemememe ve kulübün de transferimden önemli bir gelir elde edememesine neden oldu.
Yöneticilere, son teklifi reddetmeleri halinde (Eylül'de Fenerbahçe'den gelen) ödemesi imkansız bir meblağ istedikleri için sözleşmeyi yenilemeyeceğimi açıkça belirttim. Onlara transferimden iyi para kazanmak için son şansları olduğunu söyledim ama bir kapris, operasyonun başarısız olmasına neden oldu.
Inter, Temmuz'da ücretsiz olarak transfer olmam için beni aradı. Kulübe bir şey bırakmaya istekli olduğum için, Independiente'nin tazminat alması için bir anlaşmaya vardık. Sadece 4 ayda bonservisim için 4 milyon dolardan fazla kaybettiler. Kulübü böyle yönetiyorlar.
Bugün burada geçirdiğim tüm günler için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Independiente forması çok büyük ve yönetenlerin kim olduğu önemli değil.
Biliyorum, sonra görüşürüz ve eğer bana ihtiyaç duyulursa, geri geleceğim.
Herkesin gözünün içine bakabilirim. Bunu yapamadan ayrılacak olanlar var. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, bu 14 yılı paylaştığım tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Bu açıklamayı hak eden sadece siz taraftarlarsınız. Çok teşekkür ederim."