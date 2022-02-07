Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarılarında hiç liderlik koltuğunda oturmadı. İkinci devrelerde lider takipçisi olarak sadece 9 hafta geçirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - 'Tecrübesiz' denilerek gönderilen Emre Belözoğlu Kanarya'nın en başarılı hocası oldu!
Fenerbahçe'de son yıllardaki kötü gidiş, bu sezon da sürüyor. Vitor Pereira önderliğinde sezona başlayan sarı lacivertlilerde, Portekizli hocanın ardından İsmail Kartal göreve getirildi. Kanarya alınan başarısız sonuçların ardından zirve yarışından koptu. Taraftarlar bir kez daha hayal kırıklığı yaşarken, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Emre Belözoğlu hakkında bir detay dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Bu haftalarda takımın başındaki isim, sportif direktörken kendisini birden bire teknik direktörlük koltuğunda bulan 41 yaşındaki Emre Belözoğlu'ydu. Sabah'ın haberine göre; son Divan Kurulu'nda "Kocaman ile 1 yıl daha devam etmemiz daha doğru bir karar olabilirdi" diyen Koç, bir sonraki Divan Kurulu'nda da Emre Belözoğlu için benzer itiraflarda bulunabilir.
Sezon başında Belözoğlu'nu gönderip, Pereira'yı getiren Koç, genç hocanın Başakşehir'le ilk kez rakip olarak geldiği Kadıköy'de aldığı galibiyet sonrası yoğun protestoyla karşılaştı.