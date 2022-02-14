Milliyet'in haberine göre; her iki oyuncula da görüşmeler gerçekleştirildi. Daha önce 2.5 yıl kiralık olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen Berke, şu anda Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak genç kaleciyle henüz olumsuz bir durum yaşanmadı. Son ana kadar görüşmeler sürecek.