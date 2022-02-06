Fenerbahçe maçlarının artık yoruma ihtiyacı yok. Neden? Fenerbahçe takımına yorum yapmanız için bu takımın bir şey oynaması lazım. Hani iyi oynayacaklar ona yorum yapacaksın, kötü oynayacaklar ona da yorum yapacaksın; ama hiçbir şey oynamayan bir takıma nasıl yorum yapacaksın? Çok net, sahadaki F.Bahçe'nin sorumlusu, bu F.Bahçe'yi bu hale getiren isim tek başına Ali Koç'tur. Saçma sapan işler yaptı. Bir yaptığı bir yaptığını tutmadı. F.Bahçe takımını yaz-boz tahtasına çevirdi, sonunda da gemiyi karaya oturttu. Tamam futbol işinde para lazım da biraz da bilgi lazım. Bir insan her şeyi bilemez. Ama Ali Koç, bilmediğin de bilmiyor. İşin en tehlikeli tarafı bu. İlk yarı Başakşehir topa bastı, gol yemeyeyim dedi. Tabii Emre Belözoğlu da F.Bahçe takımının fizik olarak ne durumda olduğu iyi biliyor, "Ben de 55-60'dan sonra gaza basarım" dedi; öyle de yaptı. İkinci yarı başladığından Başakşehir kabuğundan çıktı ve yavaş yavaş yüklenmeye başladılar.

Başakşehir'in ne oynadığı belli. Bir futbolcu topu aldığında diğer 4-5 oyuncu ne yapacağını iyi biliyor. Nitekim de 65'ten sonra maçın sazını ellerine aldılar ve çalmaya başladılar. Biraz daha dikkatli olsalar 2 yaparlar, zaten ondan sonra da 4-5 olurdu. Ama onlar da "Ne olur ne olmaz, 1-0'ı koruyalım" dediler ve korudular. F.Bahçe'nin gol atacak hali yok. Ancak tesadüf olacak ya da Başakşehir büyük bir hata yapacak da gol atacaklar. Zaten maçı seyrederken bunu net görüyorsunuz. Şu bir net; F.Bahçe takımında ne fizik var, ne de kimya! Takım tamamen enkaz! İsmail de bu enkaza fazla bir şey yapamaz. Görünen o ki, F.Bahçe yönetiminde bu işten anlayan da yok. Ya da anlayan var ama Ali Koç karıştırmıyor.

Hakem genelde iyi işler yaptı. Ama 72'de Berisha'nın topun olmadığı ve hakemin görmediği yerde, yardımcı hakemin ise gördüğü bir pozisyonda rakibinin ayağına kasten bastı. Hem de sakatlayacak pozisyonda. Net bir kırmızı kart. Ne yardımcı, hakemi uyarıyor; ne de VAR'daki hakem! Enteresandır hakem de geliyor ve sarı kartı veriyor. Hani hiç kart vermesen, diyeceğim ki atladılar. Ama bu neyin sarısı? Kemiksiz kırmızı kart. Demek ki yardımcının da, VAR'dakinin de F.Bahçe'den oyuncu atmaya yürekleri yetmedi. Böyle bir F.Bahçe tablosunda maça bu kadar taraftar geliyorsa, helal olsun F.Bahçe taraftarına. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Ama F.Bahçe yönetimi takımına sahip çıkamıyor. Bahçıvansın biberin yok, Fener elden gidiyor haberin yok.