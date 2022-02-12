Bu sezon şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe yeni sezonun planlamasına başladı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Adnan Januzaj bombası! Menajeriyle temasa geçildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw, Roger Schmidt ve Jorge Jesus gibi isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertliler, Real Sociedad forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için oyuncunun menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Başta Löw ve Jesus olmak üzere birçok teknik adamla görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler transfer konusunda da sessiz ve derinden adımlar atıyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili çalışmalar yürüten yönetimin ilk hamleyi yaptığı öğrenildi.