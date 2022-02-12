FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Adnan Januzaj bombası! Menajeriyle temasa geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw, Roger Schmidt ve Jorge Jesus gibi isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertliler, Real Sociedad forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için oyuncunun menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 06:40