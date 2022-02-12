Bu sezon da hedeflerinden erken kopan Fenerbahçe'de şimdiden gelecek sezonun planları yapılmaya başladı. Lig sonunda çok sayıda isimle vedalaşılması beklenirken, gideceklerin yerlerine ise en az 5-6 yeni transfer yapılacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfer için kaynak bulundu! 3 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Kayserispor'a uzatma dakikalarında yediği golle elenen Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar hız kazandı. 2022/2023 sezonuna şampiyonuk parolasıyla girecek olan sarı-lacivertliler, 3 futbolcusunun satışı ile gelecek parayı transfer için harcayacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 06:40
Beklentileri karşılayamayan Jose Sosa, Rossi, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Tisserand, Novak, Berisha topun ağzında olan isimler...
Fotomaç'ın haberine göre; yeni bir iskelet kurmayı planlayan yönetim kaynak içinse 3 oyuncuya güveniyor.