Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu. Müsabaka sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Giresunspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. İradeli, karakterli bir takım görüntüsü verme niyetindeyim."

"Kupada hak etmediğimiz bir veda olmuştu. 3 gün önce oynayan bu takım, bugün 120 km koştu.

"İstediğim oyun, hala bugünkü oyun değil. Buna ilave etmemiz gereken bölümler var."

"Bazı mevkilerde kadromuzda henüz yer almayan oyuncularımız var. Bu oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Biraz sabırlı olmak lazım."