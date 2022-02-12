Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan Serdar Dursun, elmacık kemiğinden sakatlanırken gözünün altında şişme meydana geldi. Oyunda kalmak isteyen ve "Çıkmayacağım" diyen Serdar Dursun'un yerine 58. dakikada Berisha dahil oldu.

Kenara geldikten sonra büyük üzüntü yaşayan Serdar Dursun'a buz tedavisi uygulanırken, takım doktorları da oyunda kalmasının doğru olmayacağını aktardı. Serdar daha sonra soyunma odasının yolunu tutarken elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir. Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır." denildi.