FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Min-Jae Kim için dudak uçuklatan rakam!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile gösterdiği başarılı performansla taraftarı sevgilisi olan Min-Jae Kim, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Adı pek çok kulüple anılan Güney Koreli stoper için sezon sonunda dev bir teklif yapılacağı öğrenildi. İşte o takım ve yapılacak teklif... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 19:28