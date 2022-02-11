Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe'de takımın öne çıkan isimlerinden biri Min-Jae Kim oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Min-Jae Kim için dudak uçuklatan rakam!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile gösterdiği başarılı performansla taraftarı sevgilisi olan Min-Jae Kim, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Adı pek çok kulüple anılan Güney Koreli stoper için sezon sonunda dev bir teklif yapılacağı öğrenildi. İşte o takım ve yapılacak teklif... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 19:28
Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli stoper, sarı-lacivertli formayla gösterdiği Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Adı özellikle İtalyan kulüpleriyle anılan Kim ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.