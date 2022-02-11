Teknik direktör İsmail Kartal'ın üst üste kaybedilen iki maç sonrası kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; Kemendi yemesi beklenen ilk isim Mergim Berisha. Forvette bulduğu şansları kullanamayan Alman santrfor, kupa maçında kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle taraftardan büyük tepki almıştı.



Berisha'nın yerine Giresunsor deplasmanında Serdar Dursun ilk onbire yakın. Orta sahada sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak olan Miguel Crespo'nun yerine ise Miha Zajc ilk aday. Jose Sosa da forma bekliyor. Savunmada ise Serdar Aziz'e yer aranıyor.



Savaşçı ismin tekrar onbire monte edilmesi halinde kimin kesileceğine ise İsmail Kartal karar verecek. Öte yandan Giresun deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan futbolculardan Mesut Özil saha çalışmalarına başlarken Gustavo, İrfan Can ve Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu.