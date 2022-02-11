Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de yönetim, sezon sonunda büyük bir neşter vurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, o yıldızlarla performanslarına göre yollarını ayıracak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Şampiyonluk ve kupa hedefinden daha şubat ayında uzaklaşan Fenerbahçe'de fatura sezon sonu kesilecek. Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim, sahada savaşanlar ile yasak savar gibi oynayanları not ediyor. Lig bitince bu isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Hayal kırıklığı yaşatan isimlerin başında Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Sosa geliyor. Kontratı bitecek Sosa ile vedalaşacak olan sarı-lacivertliler, Gustavo ve Pelkas'ı da talibi çıkarsa satacak. Performansları yetersiz olan Nazım, Rossi, Berisha, Novak, Zajc için de kararı yeni gelecek teknik direktör verecek.