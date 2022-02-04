Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala hareketlilik başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kulüp sahibi açıkladı! "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var"
Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Zorya'dan dönen Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'e, Max Meyer'i de Midtjylland'a gönderdi. Sarı-lacivertliler Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı da geri çağırırken; yıldız oyuncu Mesut Özil'e de sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'i Hull City'e gönderen sarı-lacivertliler, Reims forması giyen Ghislain Konan ve Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferlerinde önemli mesafe katetmesine rağmen yaşanan anlaşmazlıklar sonrası iki oyuncunun transferinden de vazgeçti.
Ara transfer döneminde sadece sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı takıma kazandıran Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.