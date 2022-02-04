"MESUT İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bu transfer için uğraşmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi. Kendisiyle hala görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.