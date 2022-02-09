Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe , sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakada pozisyon bulmakta zorluk çeken sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada eski futbolcusu Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.
FENERBAHÇE HABERİ: Serhat Akın'dan İsmail Kartal'a sert sözler...
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak elendiği maçın ardından eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'dan İsmail Kartal'a sert sözler geldi. Akın, sarı-lacivertlilerin mağlubiyetini bu sözlerle eleştirdi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2022- 10:01
SERHAT AKIN'DAN GÖNDERME
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın maç sonu skora tepki gösterdi. Serhat Akın, sosyal medya hesabından "Şimdi kaç kulvar kaldı yarışta olduğumuz" paylaşımında bulunarak sarı lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesini eleştirdi.
Serhat Akın, İsmail Kartal'ın açıklamaları sonrasında bir paylaşım daha yaparak " 'Fenerbahçe'nin oyunu gelişiyor. Objektif olanlar bunu görüyor' demiş değerli hocamız! Evin karşısında inşaat var, şimdi oradan geliyorum. İki abiye sordum. "Serhat'ım vallahi gelişen bir şey yok" dediler." ifadesiyle Kartal'ın açıklamalarını topa tuttu.