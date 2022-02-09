Serhat Akın, İsmail Kartal'ın açıklamaları sonrasında bir paylaşım daha yaparak " 'Fenerbahçe'nin oyunu gelişiyor. Objektif olanlar bunu görüyor' demiş değerli hocamız! Evin karşısında inşaat var, şimdi oradan geliyorum. İki abiye sordum. "Serhat'ım vallahi gelişen bir şey yok" dediler." ifadesiyle Kartal'ın açıklamalarını topa tuttu.